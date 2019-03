Broer aanslagpleger opgepakt na alarmerende teksten: ‘Ik kom op de voorpagina’

Een van de broers van Cherif Chekatt, de man die in december vorig jaar het vuur opende op een kerstmarkt in Straatsburg, is vandaag gearresteerd na het posten van ‘alarmerende’ berichten op Facebook. ,,Ik kom om 18.30 uur op de voorpagina.’’

Persbureau AFP meldt dat de 38-jarige Malek Chekatt vanmiddag rond 16.00 uur werd aangehouden in de buurt van zijn huis nabij het centrum van het Franse Straatsburg. Hij is in bewaring gesteld en justitie is een onderzoek gestart dat licht moet werpen ,,op de werkelijke bedoelingen van de persoon die schreef dat we vanavond over hem zouden horen’’, zegt een bron bij het onderzoek.

Facebook

,,Vanavond kom ik op de voorpagina van BFM, om 18.30 uur precies’’, zou Malek Chekatt op zijn facebookpagina hebben geschreven. Ook schreef hij: ,,Alles is klaar, ik vraag mijn contactpersonen om te zwijgen.’’ De tekst stond bij een foto van twee machinegeweren, een shotgun, twee pistolen en een kogelwerend vest.



Hoewel Malek daarna een bericht postte waarin hij stelde dat het om een grap ging (,,Ah, het is 1 maart en niet 1 april’’) werd hij toch gearresteerd en zijn huis doorzocht. De politie in de Franse stad was de hele avond alert op een eventuele terroristische actie.

Kerstmarkt Straatsburg

De 29-jarige extremist Chérif Chekatt schoot op dinsdag 11 december 2018 op voorbijgangers in het centrum van Straatsburg. Vijf mensen kwamen om het leven en meer dan tien mensen raakten gewond. Twee dagen later werd de voortvluchtige zelf gedood door de politie na een klopjacht door 700 leden van de Franse veiligheidsdiensten.