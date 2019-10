Broer over Josef B.: Hij zat in een sekte en voelde zich beter dan Jezus

‘Ouders sturen huurmoorde­naar af op eigen adoptie­zoon­tje (11) voor verzeke­rings­geld’

16 oktober Een in Londen woonachtig echtpaar wordt verdacht van betrokkenheid bij de brute moord op hun eigen adoptiezoontje. De 30-jarige Kaval Raijada en zijn echtgenote Arti Dhir (55) zouden in India een huurmoordenaar op het kind hebben afgestuurd, zodat ze een flinke som verzekeringsgeld konden claimen. De Indiase overheid is woest en zet alles op alles om het echtpaar, dat in Engeland op vrije voeten is, uitgeleverd te krijgen.