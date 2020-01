Broers gedood bij crash met zelfgebouwd vliegtuigje in Australische bush

Maëlle (17) overlijdt aan zeldzame toxische shock door te lang dragen tampon

10:11 In België is een 17-jarige vrouw overleden aan de gevolgen van de zeer zeldzame tamponziekte: het zogenoemde Toxische Shock Syndroom (TSS). De aandoening kan ontstaan bij het te lang inhouden van het hulpmiddel bij menstruatie. Bacteriën zoals stafylo- en streptokokken kunnen dan in een broeierige omgeving levensgevaarlijke gifstoffen produceren die via slijmvliezen in de bloedbaan terechtkomen.