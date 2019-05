Bron van fatale legionella-uitbraak gevonden in koeltoren van bedrijf in België

De bron van de fatale legionella-uitbraak in de regio rond het Oost-Vlaamse Evergem lijkt gevonden. De bron wordt gezocht in het Gentse havengebied, waar in vijf bedrijven legionellaproeven werden gedaan. Het zou gaan om een koeltoren in de Gentse kanaalzone. Door de besmetting kwamen twee mensen om het leven .

Het Agentschap Zorg en Gezondheid meldde zaterdag twee nieuwe slachtoffers, waardoor de teller op 32 besmettingen kwam te staan. Dat er sinds afgelopen weekend geen nieuwe patiënten gemeld zijn, is volgens het Agentschap hoopgevend.



Toch is het nog te vroeg om te stellen dat de bron van besmetting niet meer actief is. De laatste slachtoffers hebben hun eerste symptomen een week geleden opgemerkt. Maar aangezien legionella een incubatietijd van negentien dagen heeft, kunnen er nog steeds nieuwe slachtoffers opduiken.

Legionellaproeven

De koeltoren die volgens laboratoriumresultaten hoogstwaarschijnlijk verantwoordelijk is voor de legionella-besmetting in de Gentse kanaalzone, is zo goed als zeker gedesinfecteerd. De naam van het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de uitbating wordt, hoewel eerder was aangekondigd van wel, niet bekendgemaakt. Dit omdat het onderzoek nog loopt.

Het bedrijf in kwestie heeft sinds 15 mei een reeks desinfectie-acties uitgevoerd, waardoor het besmettingsrisico onder controle is. Een verhoogde waakzaamheid blijft van kracht tot negentien dagen na de laatste patiënt. Het bedrijf wordt permanent gevolgd.

Genetisch onderzoek toont aan dat er een overeenkomst is tussen het type legionella pneumophila dat is teruggevonden in het staal uit de toren en minstens vijf patiënten. Een ‘zeer sterk wetenschappelijk argument om te staven dat deze vijf patiënten ziek geworden zijn door een infectie met legionellakiemen uit de koeltoren van dit bedrijf’, zegt het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Quote Nog negen mensen verblijven in het ziekenhuis, onder wie twee op de intensive care Agentschap Zorg en Gezondheid

Opvolging

,,Een koeltoren heeft door het jaar heen een programma van desinfectiemomenten. Je kan bijkomende maatregelen nemen om het risico op besmetting weg te nemen. We hebben bevestiging gekregen dat zo’n bijkomende desinfectie-actie is gebeurd op 15 mei. Vanaf dan is het risico onder controle gebracht. Daarna zijn deze maatregelen systematisch herhaald. Vanaf 25 mei verwachten wij geen nieuwe besmettingen meer. Het zou nog wel kunnen dat er een enkeling opduikt, maar het aantal moet wel lager liggen dan de meldingen die we eerder kregen”, deelt het Agentschap Zorg en Gezondheid mee.

,,We hebben het bedrijf de opdracht gegevens om de desinfectie-acties dagelijks te blijven herhalen. Als dit niet mogelijk is, moeten zij hun koeltoren stilleggen. We gaan de waardes opvolgen en dagelijks proeven laten doen. Als er een nieuwe legionellagroei zou ontstaan, dan moet de koeltoren stilgelegd worden”, klinkt het.