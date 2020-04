Brug ingestort in Italië: één gewonde, voertuigen te zien op beelden ravage

Koeweiti’s in vijf sterrenqua­ran­tai­ne hebben waslijst aan klachten

13:00 Het vlees is te vet, het eten heeft geen smaak en het personeel is te traag met het verwijderen van koffievlekken. Ziehier enkele van een reeks klachten van Koeweitse expats die in quarantaine zitten in vijf sterrenhotels in hun emiraat na terugkeer uit het buitenland. Dit om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan.