Brussel belooft 140 miljard tegen hoge energieprijzen

Canadese politie­agent gedood bij schietpar­tij nabij Toronto

Voor de tweede keer in ruim een week is Canada opgeschrikt door een zeldzaam geweldsincident. In de omgeving van de stad Toronto, in de provincie Ontario, is maandag op klaarlichte dag een politieagent gedood bij een reeks schietpartijen. Dat melden de politie en plaatselijke media. In totaal werden drie mensen met verwondingen in het ziekenhuis opgenomen.

13 september