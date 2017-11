Brussel denkt aan steun voor belastingparadijzen

De onthulling van duizenden nieuwe dossiers over grootscheepse, wereldwijde belastingontwijking hebben Moscovici ‘geschokt, maar niet verrast’, zei hij vanochtend. ,,We weten al heel lang dat multinationals, zeer rijke belastingplichtigen en banken samenwerken om enorme bedragen aan de schatkist te onttrekken. Dit zijn geen incidenten, dit gebeurt systematisch en wereldwijd. En het ergste is dat het, waarschijnlijk, grotendeels ook nog legaal is. Dat betekent dat we dringend onze wetten moeten aanpassen. Transparantie invoeren en de straffeloosheid uitbannen.”



De elkaar snel opvolgende belastingschandalen – Luxleaks, Bahama Leaks, Panama Papers, Paradise Papers, om er maar een paar te noemen – verkleinen de ruimte om er passief onder te blijven. Dat is de goede kant ervan, aldus Moscovici. Het geeft zijn voorstellen meer kans om er eindelijk door te komen bij de lidstaten.