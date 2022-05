Brussel eist keihard optreden tegen ‘Europees Watergateschandaal’: wie gebruikte spyware Pegasus?

Dat is 100 procent illegaal en moet worden afgestraft, zei het Europees Parlement vanmiddag in een fel debat met Commissie en Raad (de lidstaten). Het parlement stelde twee weken geleden zelf al een onderzoekscommissie in, maar wil dat ook Brussel en de nationale hoofdsteden uit hun luie stoel komen.

Zij moeten uitzoeken en rapporteren wie er zijn bespioneerd en vooral, wie dat waarom hebben gedaan. Tientallen parlementsleden renden naar de microfoon om hun onbegrip te uiten dat Commissie en lidstaten met de armen over elkaar blijven zitten terwijl onder hun ogen de rechtsstaat en democratie worden ondermijnd.

,,Ik wil niet op conclusies vooruitlopen, maar als het waar is wat wij denken, hebben we te maken met een Europees Watergateschandaal”, aldus D66-leider in Europa Sophie in ’t Veld. Watergate leidde in 1974 tot het aftreden van de Republikeinse VS-president Richard Nixon, hij was eerder herkozen nadat zijn campagneteam zijn Democratische tegenstrever had afgeluisterd.

Gevaar voor de openbare veiligheid?

Ook Jeroen Lenaers (CDA), voorzitter van de EP-onderzoekscommissie, laakte de lidstaten, vooral zij die de spionage onder het mom van antiterreur zelfs goedpraten. ,,Eén van de slachtoffers”, sneerde hij, ,,is Justitiecommissaris Didier Reynders. Is hij dan ook een gevaar voor de openbare veiligheid?”

Diverse parlementsleden zeiden zelf slachtoffer van hackers te zijn, met name Catalaanse en Baskische onafhankelijkheidsactivisten. ,,Wie heeft opdracht gegeven mij en mijn familie te bespioneren? Is die opdracht goedgekeurd door een rechter? Zo niet, is er sprake van een flagrant misdrijf”, aldus Jordi Solé van de Groenen.

Volgens diverse parlementsleden zijn de Spaanse premier en minister van Defensie enkel naar buiten gekomen als slachtoffer lang nadat ze wisten dat ze waren gehackt, om het afluisteren van Catalaanse en Baskische politici minder erg te doen lijken. ,,We mogen nooit aanvaarden dat software wordt ingezet om onze democratie de doodsteek te geven”, aldus ook de Spaanse voorzitter van de EP-commissie Openbare vrijheden Juan Lopez de Aguilar.

Tal van parlementariërs uitten hun onversneden woede over de laconieke houding van Commissie en Raad. In ’t Veld: ,,Ik geloofde mijn oren niet toen ik een commissaris hoorde zeggen dat het allemaal zo erg niet was, omdat hij een saai leven leidde en er op zijn telefoon niks te vinden was.”

