Brussel wil lagere energieprijzen voor burgers en bedrijven

Oorlog Oekraïne LIVE | Rusland wijst tientallen Europese diplomaten uit, Italiaanse premier Draghi: ‘Vijandige daad’

Rusland heeft tientallen Europese diplomaten de opdracht gegeven het land te verlaten als vergelding voor de uitwijzing van Russische diplomaten. Moskou wijst 34 medewerkers van de Franse diplomatieke missies de deur in reactie op het ‘onterechte’ Franse besluit om 41 Russische diplomaten in Frankrijk tot ongewenst persoon te verklaren. Moskou stuurt ook 24 Italiaanse en 27 Spaanse diplomaten weg. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.

14:13