Brusselse jongere die in cel op Malta zit na verkrachting 17-jarige klaagt omstandigheden aan: ‘Ze schuiven messen in zijn cel’

Nederlan­der (58) op hoorns genomen door stier op omstreden Spaans festival: ‘Hij wil al 20 jaar meerennen’

Bij het jaarlijkse stierenrennen in de Spaanse stad Pamplona is donderdag een 58-jarige Nederlander op de hoorns genomen door een meer dan 500 kilo zware stier. De Nederlander raakte gewond in zijn scrotum en is naar het lokale ziekenhuis gebracht. Aan het zeer omstreden stierenrennen doen jaarlijks een aantal Nederlanders mee.