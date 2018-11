Brusselse kleuter Yasmine (4) vrijgelaten in Syrië en herenigd met haar moeder

Het meisje was vorig jaar naar Syrië meegenomen door haar gescheiden vader Mehdi Atid, die er ging strijden voor een aan Al-Qaeda gelinkte militie. Nadat hij sneuvelde, vonniste een lokale islamitische rechtbank dat het kind met haar moeder moest herenigd worden. Maar de militie bij wie het meisje verbleef, legde zich daar niet bij neer. Ze argumenteerde dat vader Atid er in zijn testament op aangedrongen had dat Yasmine in Syrië bleef.