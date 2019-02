Frankrijk vreest voor invasie Algerijnse ‘vluchte­lin­gen’

26 februari De Franse politiek maakt zich grote zorgen om de groeiende onrust in de voormalige kolonie Algerije. Men is bang dat veel Algerijnen met de dubbele nationaliteit de wijk zullen nemen naar Frankrijk, nu er onrust is ontstaan over het mogelijke vijfde presidentsmandaat voor de zwaar invalide Abdelaziz Bouteflika (81). Protesten tegen de kandidatuur van de president, die sinds 1999 in het land aan de macht is, nemen hand over hand toe.