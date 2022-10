Buiten de hoofdstad is Qatar vooral één grote zandbak met inwoners die zelf bepalen hoe hard ze werken

Maandag 0.15 uur | Hamad International Airport

Het is al nacht als de Boeing 777 van Qatar Airways geruisloos contact maakt met de grond. Het vliegtuig stroomt leeg. Na de chaos van Schiphol doet de rust op Hamad International Airport in Doha weldadig aan. De vloeren blinken, alles is nieuw. Aan de muren enorme schermen: ‘The world’s best airport is ready for the world’s best football fans’.