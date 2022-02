Buitenlandse Zaken: Bij crash Peru omgekomen Nederlanders zijn twee tieners en 30-jarige man

Een vliegtuigje dat rondvluchten maakte voor toeristen stortte neer bij de wereldberoemde eeuwenoude Nazca-lijnen: dat zijn onder meer dierfiguren en geometrische figuren die op de grond zijn gemaakt, maar het best vanuit de lucht zijn te zien.



Alle inzittenden van het Cessna 207-vliegtuig kwamen om het leven: de vijf toeristen, de piloot en de co-piloot. Het zou daarbij gaan om drie Nederlanders. Twee jongemannen van 18 en 19 en een 30-jarige man, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken aan deze site.

Toeristische attractie

Het toestel kwam neer in de buurt van het Nazca-vliegveld in het zuiden van Peru. De Nazca-lijnen, sommige meer dan 2000 jaar oud, zijn werelderfgoed en een populaire toeristische attractie. De Peruaanse luchtvaartautoriteiten kunnen nog niets zeggen over de oorzaak van het vliegtuigongeluk en stellen een onderzoek in, aldus de Peruaanse zender RPP.



Tekst gaat verder onder deze tweet

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Reactie ministerie

Het Peruaanse ministerie van Transport reageert in een verklaring geschrokken op het nieuws. ,,Het ministerie betreurt ten zeerste het verlies van mensenlevens. Minister Juan Silva betuigt zijn solidariteit met de families van de slachtoffers en benadrukt dat het ongeval onderzocht wordt.”



Het toestel was een eenmotorige Cessna 207 van de maatschappij Aerosantos. Het vliegtuig was op de terugweg en niet ver verwijderd van het vliegveld Maria Reiche nabij Nazca, aldus de autoriteiten. De verkeerstoren van het vliegveld verloor het contact met het vliegtuig. Het stortte neer bij de stad Majoro, op slechts enkele kilometers van het vliegveld.



Volgens lokale media is op de plaats van het ongeval alleen het verwrongen wrak van het toestel aangetroffen. De lichamen van de inzittenden zouden zijn verkoold door de brand die uitbrak na een explosie die volgde op de crash. De Peruaanse luchtvaartautoriteit zegt alle medewerking toe bij het onderzoek naar de oorzaak van het fatale ongeluk.



Tekst gaat verder onder deze tweet

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Niet voor het eerst

Het is niet de eerste keer dat een toeristenvlucht bij het Nazca-plateau in misère eindigt. In februari 2010 kwamen vier Peruanen en drie Chilenen om het leven door een soortgelijk ongeluk. In april 2008 lieten vijf Fransen het leven toen hun toestel crashte.

De Nazca-lijnen vormen een van de belangrijkste toeristische trekpleisters in Peru. De honderden enorme afbeeldingen van mensen en dieren zijn alleen vanuit de lucht te zien. Volgens wetenschappers zijn de lijnen tussen 200 voor Christus en 700 na Christus gemaakt door de Nazca’s, een van de oorspronkelijke volken van het huidige Peru.

Waarom en hoe ze dat hebben gedaan, is nog altijd een groot mysterie. VN-organisatie Unesco zette het plateau in 1994 op de werelderfgoedlijst.

IJsland

Toevalligerwijs is óók op IJsland vermoedelijk een Nederlander bij een vliegtuigcrash om het leven gekomen. Op het eiland zoeken vijfhonderd reddingswerkers naar het waarschijnlijk neergestorte vliegtuigje. Het gaat om de grootste zoekoperatie van de afgelopen jaren, schrijven IJslandse media.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP