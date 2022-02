Bulgaarse nationalist brengt nazigroet in Europees parlement

Na­zi-spul­len te koop vanuit Tilburg, gemeente kan niet ingrijpen

TILBURG - De gemeente Tilburg grijpt niet in bij de twee nazi-webshops. Met de verkoop van spullen uit Nazi-Duitsland is juridisch gezien niets mis, concludeert de gemeente. ,,Daarmee blijft vooral een ethisch vraagstuk over of je deze spullen moet willen verkopen", stelt de woordvoerder van burgemeester Theo Weterings.

3 februari