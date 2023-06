Burgemeester heeft affaire met wethouder: bedrogen echtgenoot slaat hem in elkaar

Volgens lokale media had de man ‘net ontdekt dat zijn vrouw hem bedroog’. ,,Deze relatie is al enkele maanden aan de gang en is een publiek geheim”, klinkt het in de stad. De man zou de burgemeester meerdere keren hebben geslagen. Deville werd niet opgenomen in het ziekenhuis, maar ‘was wel ernstig gewond’ en houdt er enkele ‘zware kneuzingen’ aan over. De dokter heeft hem 15 dagen ziekteverlof voorgeschreven waardoor de tweede wethouder, Jean-Marc Gaspard, invalt als waarnemend burgemeester.