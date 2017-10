Burgemeester New York: 8 doden en 15 gewonden bij terreurdaad

Het schietincident vond vanmiddag plaatselijke tijd plaats in Lower Manhattan bij Hudson Street en Chambers Street. In eerste berichten was sprake van een automobilist die vanuit zijn voertuig op voorbijgangers schoot.



'Volgens een ooggetuige opende een taxichauffeur het vuur', schrijft iemand op Twitter. Op een video is te zien hoe twee mensen op straat liggen. ,,Ik draaide me om en hoorde wel vijf schoten heel snel achter elkaar'', zegt een ooggetuige tegen The Huffington Post. ,,Het was een grote man met krullen.''



De politie meldt op Twitter dat de vork anders in de steel zat. 'Een voertuig reed in op voetgangers en fietsers en kwam daarna tot stilstand tegen een schoolbus. De bestuurder stapte daarna uit en toonde nepvuurwapens. Agenten schoten de man neer', zo luidt het. Volgens ooggetuigen riep de man Allahu Akbar (Allah is groot). Hij zou zeker vijf mensen hebben geschept op het voet- en fietspad. De lichte vrachtwagen met laadbak was voorzien van logo's van HOme Deport, een Amerikaanse bouwketen,