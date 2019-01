Bus met toeristen verongelukt in Cuba: ‘Nederlanders aan boord’

Het ongeval zou volgens staatsmedia gisterenmiddag gebeurd zijn in het oosten van Cuba, op de weg tussen de steden Baracoa en Guantanamo. De chauffeur, van de onderneming Vía Azul, vertelde aan een lokaal radiostation dat hij de controle over de bus verloor bij een inhaalactie op een kronkelig en nat stuk weg. De bus is daarbij van de weg geraakt en omgeslagen.



In de bus zaten op het moment van het ongeluk 18 Cubanen en 22 touristen. Het staatspersbureau ACN meldde niets over de identiteit van de passagiers, maar volgens sommige media waren er ook Nederlanders aan boord. Dat is door het ministerie van Buitenlandse Zaken nog niet bevestigd.



De maatschappij Vía Azul rijdt met luxe autobussen over lange afstanden in Cuba en is populair bij toeristen. Cubaanse wegen zijn slecht verlicht en slecht onderhouden. Vorig jaar vielen bij ruim 11.000 ongevallen 750 doden en bijna 8000 gewonden. Het busongeluk van gisteren is het vierde in een maand tijd.