Bush maakt zich zorgen over het Amerika onder Trump

Bush (71) deed zijn uitlatingen vandaag in New York, tijdens een bijeenkomst in het George W. Bush Instituut. Zijn uitspraken zijn opvallend, aangezien de Republikein zich sinds zijn vertrek uit het Witte Huis 2009 weinig heeft bemoeid met de politiek. Die is momenteel in zijn ogen bijzonder verdeeld.



Zonder Trump bij naam te noemen, maakte Bush het beleid van de miljardair met de grond gelijk. ,,Het intimideren van mensen en het uiten van vooroordelen maakt de weg vrij voor intolerantie en onrecht, waardoor het morele kompas van onze kinderen in het geding komt. Alleen door zelf de juiste normen en waarden uit te dragen, kan je zorgen dat mensen die oppikken.''