Busongeval in Spanje op kerstavond eist zes doden

met video Nederlan­der (26) neergescho­ten en uit auto gegooid in centrum van Antwerpen

ANTWERPEN - In het centrum van Antwerpen, vlak bij de Antwerpse Grote Markt, is zondagochtend omstreeks 6 uur een neergeschoten man aangetroffen op straat. Het 26-jarige slachtoffer uit Vlissingen, dat in levensgevaar verkeert, werd uit een auto gegooid.

25 december