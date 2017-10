'Campagneleider Trump moet zich aangeven bij FBI'

Manafort gaf aan dat hij later vandaag zelf naar de FBI stapt. Het is onduidelijk waar hij van verdacht wordt. Behalve Manafort moet ook zijn voormalige zakenpartner Rick Gates zich melden. De twee zijn de eersten die worden gedagvaard in het officiële onderzoek dat speciaal aanklager Robert Mueller en de FBI naar de mogelijke Russische betrokkenheid instellen. Manafort was van juni tot augustus 2016 campagneleider van de presidentiële campagne van Donald Trump. Federale autoriteiten verdachten Manafort al van belastingontduiking en het witwassen van geld volgens New York Times .

Russische samenwerking

Een jury in Washington keurde eergisteren de eerste aanklachten goed in het onderzoek naar mogelijke Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De aanklager onderzoekt of Trump probeerde de rechtsgang te belemmeren en gaat na of er sprake was van Russische samenwerking met het campagneteam van Donald Trump.



De CIA kwam eind vorig jaar met een rapport waarin de inlichtingendienst concludeerde dat de Russen Trump hebben geholpen. ,,Het oordeel van de inlichtingendienst is dat het Ruslands doel was om één kandidaat voor te trekken: om Trump te laten winnen'', aldus een woordvoerder van de Amerikaanse overheid.