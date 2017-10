Campagneleider Trump verdacht van samenzwering tegen de VS

Overtredingen

Manafort werkte in elk geval ooit voor onder anderen de pro-Russische Oekraïense president Janoekovitsj (2010-2014), van wie hij samen met Gates tientallen miljoenen zou hebben ontvangen, en dictator Mobutu Sese Seko in Congo. Hij meldde pas jaren later bij het ministerie van Justitie dat hij werkte voor buitenlandse mogendheden. Zo'n aanmelding is verplicht in de Verenigde Staten. De 68-jarige jurist werkte ook mee aan de campagnes van onder anderen de Amerikaanse presidentskandidaten Ford, Reagan en Bush. President Trump heeft tot nu toe elke suggestie van Russische betrokkenheid strikt van de hand gewezen. Federale autoriteiten verdachten Manafort eerder al van belastingontduiking en het witwassen van geld volgens de New York Times .

Russische samenwerking

Een jury in Washington keurde eergisteren de eerste aanklachten goed in het onderzoek naar mogelijke Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Aanklager Mueller onderzoekt of Trump probeerde de rechtsgang te belemmeren en gaat na of er sprake was van Russische samenwerking met het campagneteam van Donald Trump.



De CIA kwam eind vorig jaar met een rapport waarin de inlichtingendienst concludeerde dat de Russen Trump hebben geholpen. ,,Het oordeel van de inlichtingendienst is dat het Ruslands doel was om één kandidaat voor te trekken: om Trump te laten winnen'', aldus een woordvoerder van de Amerikaanse overheid.