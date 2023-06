Canada opent onderzoek naar ongeluk met duikboot Titan, al jaren zorgen om veiligheid

Het onderzoek moet duidelijkheid brengen over ‘de veiligheid en de omstandigheden van deze operatie, die werd uitgevoerd door de onder Canadese vlag varende Polar Prince’, aldus een verklaring van de dienst. De Polar Prince is het vaartuig van waaruit de Titan zondag vertrok. Reddingteams troffen donderdag brokstukken van de geïmplodeerde Titan aan.

Al jaren waren er zorgen over de veiligheid van de Titan , een project van het Amerikaanse bedrijf OceanGate. Die zorgen doken deze week weer op toen een hele armada aan reddingswerkers er alles aan deed om de passagiers te redden. Er kwamen ook mails en beelden boven water waarin OceanGate-baas Stockton Rush zorgen over de veiligheid van de Titan wegwuifde.

De Canadese overheidsdienst die nu een onderzoek geopend heeft, is verantwoordelijk voor onderzoeken naar ongelukken in de lucht, op het spoor en op zee, ter bevordering van de veiligheid van het transport. Daarbij doet het orgaan geen uitspraken over mogelijke civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid. De onderzoekers gaan ,,informatie verzamelen, interviews afnemen en het voorval beoordelen”, aldus de verklaring. Het onderzoek zal met andere betrokken overheidsdiensten worden uitgevoerd.