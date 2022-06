Canada wil als eerste land ter wereld waarschuwing op iedere sigaret: ‘Jongeren beter bereiken’

Brede coalitie in Europees Parlement in de maak tegen ‘groene’ financie­ring van gas en kernener­gie

In het Europese Parlement is een brede coalitie in de maak tegen plannen van de Europese Commissie om van gas en kernenergie op papier ‘groene’ bronnen te maken, waardoor het voor banken, pensioenfondsen en andere grote beleggers aantrekkelijker wordt daarin te investeren. Begin juli hoopt de ‘cross-party’-coalitie deze plannen voor eens en altijd af te schieten.

8 juni