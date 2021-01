Canadese casinomiljonair onder vuur na diefstal coronavaccin

Samen met zijn vrouw Ekatarina reisde miljonair Rodney Baker vanuit Vancouver in een privévliegtuig af naar de Yukon, een afgelegen gebied, waar een mobiel team van farmaceut Moderna aanwezig was om honderd lokale bewoners te vaccineren. Onder hen waren ook inheemse ouderen van de stam White River First Nation.

Bij de mobiele kliniek deden de Bakers net alsof ze voor een lokaal motel werkten. Ze vertrokken direct nadat ze hun prik kregen, maar werden later opgepakt op vliegveld in Whitehorse, de hoofdstad van de regio.

Baker betaalde al een boete van 2300 Canadese dollar voor het overtreden van de regels in het gebied, maar organisaties die zich inzetten voor de rechten van inheemse volkeren in Canada vinden die straf te licht, gezien Baker tientallen miljoenen op zijn naam heeft staan. Hoewel er zelfs tot in het Canadese parlement schande wordt gesproken van zijn gedrag, is het momenteel onduidelijk of Baker verder vervolgd zal of kan worden.