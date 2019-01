Canadese vrouw sterft nadat ze vast komt te zitten in kledingcontainer

In de Canadese stad Toronto is een vrouw levenloos aangetroffen in een container die gebruikt wordt om oude kleding te verzamelen ter donatie. De vrouw is al zeker de zevende persoon in Canada die gestorven is in zo'n container. ,,Het zijn doodskisten, die verboden zouden moeten worden.”

De vrouw is geïdentificeerd als Chrystal. De vrouw, die midden dertig was, was dakloos en had verslavingsproblemen, maar was zeer bekend in de buurt. ,,Chrystal was een lief mens”, zegt Patricia O’Connell, die niet ver van waar Chrystal dood werd aangetroffen een opvanghuis voor vrouwen runt. ,,We zijn er kapot van. Iedereen kende haar. Waarschijnlijk is ze in de container vast komen te zitten terwijl ze op zoek was naar warme kleding.”

De politie werd rond half twee ’s nachts opgeroepen met de mededeling dat er zich een vrouw bevond in de container die beneden op de parkeerplaats van het appartementsgebouw van waaruit gebeld werd, stond. De hulpdiensten probeerden de vrouw bij aankomst nog te beademen, maar dat mocht helaas niet meer baten. Ze werd ter plekke doodverklaard.

Ongeluk

De politie gaat niet uit van een misdrijf en denkt dat het om een tragisch ongeluk gaat. Chrystal is zeker al de zevende Canadees die in een kledingcontainer aan haar einde komt. Dat meldt The Canadian Press. Vorige maand nog kwam een 34-jarige man in West-Vancouver om het leven in een kledingcontainer, terwijl in november vorig jaar een 32-jarige man in Cambridge in British Columbia vast kwam te zitten en stierf in een dergelijke container.