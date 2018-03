Catalaanse minister meldt zich vrijwillig bij politie in Schotland

Ponsati is ook professor aan de universiteit van het Schotse St. Andrews. Ze kwam volgens ooggetuigen in gezelschap van haar advocaat aan op het politiebureau van Edinburgh. Een Schotse rechter zal later vandaag beslissen of zij op borgtocht wordt vrijgelaten. Ponsati zal haar uitlevering aanvechten.



Puigdemont riep vorig jaar de onafhankelijkheid van Catalonië uit. Hij vluchtte met vier ministers naar België toen de centrale regering in Madrid ingreep en het gezag in de regio overnam en het parlement buitenspel zette. Ponsati bevond zich toen waarschijnlijk al in Schotland.



Puigdemont werd afgelopen week gearresteerd in Duitsland nadat de Spaanse justitie een internationaal arrestatiebevel tegen hem uitvaardigde. De autoriteiten zochten hem vanwege een reeks aan strafbare feiten, waaronder 'rebellie'.



Duizenden Catalanen gingen de straat op in Barcelona om tegen de aanhouding te protesteren. De Nederlandse tak van de Catalaanse onafhankelijkheidsvereniging ANC organiseert ook protesten tegen de gang van zaken. De leden verzamelden zich gisteren op de Dam in Amsterdam, op zaterdag staan ze bij het Vredespaleis in Den Haag.