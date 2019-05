Catalaanse separatisten mogen cel uit voor beëdiging in Spaans parlement

Bij de verkiezingen op 28 april veroverden Oriol Junqueras, oud-vicepremier van de regio Catalonië, Josep Rull, Jordi Turull en Jordi Sànchez een zetel in het Spaanse lagerhuis, het Congres van Afgevaardigden. Raül Romeva werd gekozen als senator.



De mannen worden vervolgd vanwege hun betrokkenheid bij het uitroepen van de onafhankelijkheid in Catalonië in oktober 2017. ,,Ze willen ons monddood maken en marginaliseren, maar via de stembus hebben we onze stem teruggekregen”, schreef Junqueras eerder vanuit de gevangenis.

Trouw zweren

De Catalanen zijn vanuit de gevangenis met politievoertuigen naar de twee huizen van het parlement gebracht. Daar moeten ze trouw zweren aan de Spaanse grondwet. Rechtse partijen hebben al aangekondigd te willen voorkomen dat de Catalanen daadwerkelijk aan de slag gaan als parlementariërs.



De voormalige Catalaanse leider Carles Puigdemont verblijft sinds het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië van oktober 2017 in België. Hij werd opgepakt door Duitsland, toen hij in 2018 met de auto via Denemarken naar België reisde. De Duitsers wilden hem uitleveren aan Spanje, maar slechts wegens misbruik van overheidsgeld.

Europese verkiezingen