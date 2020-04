Cavia’s en konijnen doodgeschoten op Belgische basisschool: ‘Dieren waren schatten’

Het politiekorps ten zuidoosten van Antwerpen is een onderzoek gestart naar een gruwelijke en laffe vandalenstreek op het terrein van basisschool De Boomgaard in Wommelgem. De juffen die er tijdens de vakantie werkten in de kinderopvang ontdekten dat enkele van de cavia’s en konijnen waren doodgeschoten, vermoedelijk met een luchtbuks. De geiten werden mogelijk ook beschoten, maar leven nog.

De verontwaardiging op de basisschool in de plaats naast Antwerpen én bij de ouders van de kinderen die er naar school gaan is groot. Verschillende dieren werden er deze week dood aangetroffen. ,,Het was woensdag toen enkele juffen die instaan voor de noodopvang tijdens de vakantie in één van de hokken twee cavia’s en drie Vlaamse reuzen (grote konijnen, red.) dood aantroffen”, vertellen juf Els en juf Sabine aan Het Laatste Nieuws.

,,We dachten eerst aan een ziekte en hebben ze gewoon begraven. Vrijdag zagen we in een ander hok nog enkele dode dieren liggen. Toen merkten we ook inslagen op onze nieuwe ramen op school. Toen zijn we de dieren beter gaan bekijken en zagen we dat zij dus ook beschoten waren. We vermoeden dat het gebeurd is met eens soort van loodjesgeweer of BB-gun. We denken dat de geiten ook beschoten zijn, maar volgens de dierenarts zijn die sterker en kunnen ze wat meer hebben. We hebben wel gemerkt dat ze schichtig zijn geworden.”

Het hele team van De Boomgaard is er van ondersteboven. ,,Die dieren waren echt de schatten van onze school”, klinkt het bij de juffen. ,,De kinderen doen de verzorging. Tijdens de speeltijden lopen de geiten zelfs los tussen de kinderen en wanneer de bel gaat, gaan de geiten zelfs zelf terug naar hun kot. We zijn echt droevig. De konijnen en cavia’s die nog zijn overbleven, hebben we ondertussen elders ondergebracht omdat we bang waren dat de daders gaan terugkomen. We begrijpen echt niet wat hen bezield heeft. Dat onze ramen beschadigd zijn is ook niet leuk natuurlijk, want die waren ook net nieuw en moeten nu ook alweer vervangen worden, maar een dier doodschieten… We begrijpen het echt niet.”

De politie is met een onderzoek gestart, maar of de daders ooit gevonden worden is maar de vraag. Het domein van de school is nogal open. ,,We hebben ook absoluut geen idee wie er achter de feiten zit. We hebben met niemand problemen en er heeft ook nooit iemand iets laten weten dat ze last zouden hebben van de dieren. We denken er nu als school wel aan om camera’s te plaatsen als beveiliging.”