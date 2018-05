Celstraf voor man die cyanide opstuurde naar Brit met zelfmoordplannen

Video 'Sorry' Mark Zuckerberg is niet genoeg voor Europarle­ment

22:32 Facebookbaas Mark Zuckerberg is vanavond diep door het stof gegaan voor misbruik van persoonsgegevens, maar voor de politieke leiders in het Europese Parlement is dat niet genoeg. Ze willen keiharde garanties dat het niet opnieuw gebeurt en dat Facebook in alle opzichten voldoet aan de strengere regels voor gegevensbescherming die over precies drie dagen van kracht worden.