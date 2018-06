Centraal-Afrikaanse Republiek: Boris Becker is helemaal geen diplomaat

Becker voerde afgelopen week in een rechtszaak over zijn faillissement plotseling aan dat hij diplomatieke onschendbaarheid geniet. Hij is voor de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR) de sportattaché in de EU geworden. De ambassadeur van dat land in Brussel had dat bevestigd en zei zelfs dat Becker een diplomatenpaspoort heeft.



Doubane zegt in een morgen te publiceren vraaggesprek met Die Welt echter: ,,Wij willen niet dat de onofficiële post van Becker ons met zijn financiële problemen verbindt''. Volgens de bewindsman heeft Becker wel met de Centraal-Afrikaanse president Touadéra gesproken over het bevorderen van sportbeoefening, maar is hij niet als diplomaat aangesteld.



De raadslieden van Becker brachten de speciale status van hun cliënt afgelopen week naar voren in de rechtszaal in Londen. Becker heeft in april de erebaan voor het arme Afrikaanse land gekregen. Hij is erg trots op de functie die hem 'in staat stelt iets terug te doen voor sportliefhebbers in een van de armste landen ter wereld'.