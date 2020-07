Chan Santokhi officieel verkozen tot president van Suriname

FIETSTOCHT EDWIN WINKELS In Aosta viert vooral lokale bevolking tot laat het leven

12:00 Edwin Winkels fietst deze maand via acht Europese landen van Den Haag naar Barcelona. Dagelijks vertelt hij over wat hij aantreft in een continent dat langzaam ontwaakt uit de coronanachtmerrie. Vandaag aflevering 10: Aosta-Turijn, 123 km.