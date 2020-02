Chaos op cruiseschip door coronavirus: vechtende passagiers, crew gebruikt pepperspray

Busje met Nederland­se familie ramt Frans viaduct: één dode, vier gewonden

19:10 Bij een zwaar verkeersongeval in de buurt van het Zuid-Franse Nîmes is vanmorgen vroeg een 50-jarige man uit Nederland om het leven gekomen. Hij bestuurde een bestelbusje dat door nog onbekende oorzaak een pijler van een viaduct over de snelweg ramde. Vier passagiers raakten gewond van wie eentje er ernstig aan toe was, melden Franse media.