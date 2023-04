Charles Michel over gebruik privéjets: ‘Ik boek die vluchten niet zelf hè’

De Europese Commissie is de Europese instelling die wetsvoorstellen doet en die toeziet op de naleving van wetten als die eenmaal zijn aangenomen. De Raad van Ministers van de lidstaten en het Europees Parlement keuren die voorstellen goed, meestal na ingrijpende wijzigingen. De Europese Raad, die door Michel wordt voorgezeten, is de ‘top’ van regeringsleiders die elke paar maanden bijeenkomt om de grote lijnen uit te zetten.



Er is altijd een zekere rivaliteit tussen de instellingen geweest over wie de EU op het wereldtoneel vertegenwoordigt, maar tussen Michel en Von der Leyen is die groter dan ooit. Beiden zijn wat henzelf betreft nog lang niet aan het eind van hun politieke loopbaan. Michels stijl is volgens critici relatief losjes, Von der Leyen is juist een gedisciplineerde dossiervreter. Ze woont letterlijk op haar werk en heeft een klein appartement in het kantoor van de Commissie laten bouwen.



,,Maar 460.000 euro om naar Peking te vliegen. Begrijpt u dat dit kan shockeren?’’, vragen de interviewers. (Von der Leyen nam voor haar bezoek aan China een lijnvlucht.) Michel: ,,Ik begrijp dat het duur is en ik begrijp de gevoeligheden over privévluchten. Maar de diensten hebben hier nauwgezet bekeken of er geen alternatief was, er is zelfs contact geweest met het Belgische leger. Ik betreur dat de manier waarop het wordt voorgesteld, de aandacht afleidt van de fundamentele kwestie: welke plaats wil men voor de EU in de wereld?’’