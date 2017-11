Charlie Hebdo bedreigd na Ramadan-cover

Volle laag

Ramadan (55) ligt onder vuur in de nasleep van de affaire Weinstein. Verschillende vrouwen in Frankrijk en Zwitserland hem beschuldigen van verkrachting, aanranding, geweld en bedreigingen. Het beeld contrasteert nogal met dat van de hervormingsgezinde islamoloog dat Ramadan op de bühne uitdraagt. Een van de vrouwen die aangifte had gedaan bij de politie verklaarde: “Hij vertelde me dat ik gekregen had wat ik verdiende. Dat ik geen hoofddoek draag en me westers kleed, was een manier om het verlangen op te wekken. Voor hem zit het zo: ofwel draagt men een hoofddoek ofwel wordt men verkracht.”