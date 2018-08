Chauffeur Antonio: Ik snap niet dat ik nog leef

Antonio Rubino werkt sinds een jaar als chauffeur voor het Genuese transportbedrijf Damonte en was gisteren onderweg naar de stad met goederen voor supermarktketen Basko. ,,Een auto had mij net ingehaald. Ik zag hem aankomen in mijn spiegels, hij passeerde me en ging toen voor me rijden. We waren net het viaduct op gereden. Het regende enorm en je kon niet hard rijden. Toen hij me inhaalde ben ik langzamer gaan rijden om wat meer afstand te creëren. Remmen is met zulke regen onmogelijk, je zag weinig'', vertelt de Italiaan aan de Italiaanse krant Corriere della Sera.



Hij herinnert zich vooral het erg slechte weer. ,,Op een gegeven moment begon alles te trillen. De auto voor me verdween, het leek alsof die was opgelost in de wolken. Toen ik omhoog keek zag ik de pilaar van de brug vallen. Ik remde. Ik remde niet alleen, ik trapte er zo hard op dat de wielen bijna blokkeerden. Toen ik de leegte voor me zag, ben ik instinctief achteruit gaan rijden, om te ontsnappen aan die hel.''