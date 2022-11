Chauffeur en magazijnbediende kunnen raketinslag niet meer navertellen

LIVE | Navo: Raket in Polen kwam waarschijn­lijk uit Oekraïne, maar Rusland is verantwoor­de­lijk

De Navo gaat er vanuit dat Rusland geen gerichte aanval heeft gepleegd op het Navo-grondgebied. De raket die gisteren in Polen twee burgers doodde kwam waarschijnlijk van Oekraïne, gebruikt als luchtafweer. Maar zeker is dat nog niet. Zolang het onderzoek nog loopt wil de Navo geen overhaaste beslissingen nemen, zei secretaris-generaal Jens Stoltenberg vanmiddag op een persconferentie in Brussel. Volg alle ontwikkelingen in het liveblog hieronder.

13:17