Chili wijst nieuwe grondwet af met ruime meerderheid

Eerste dode met apenpokken in België

Voor het eerst is ook in België iemand met het apenpokkenvirus overleden. De patiënt had ook zeer ernstige andere aandoeningen, meldt het Belgische gezondheidsinstituut Sciensano. Daardoor kan het zijn dat de doodsoorzaak niet alleen te wijten is aan het apenpokkenvirus.

1 september