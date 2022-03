China meldt hoogste aantal coronabesmettingen in twee jaar

Patatbak­kers uit Genemuiden afgelost bij grens van Oekraïne: ‘Na vijf dagen erg moe’

Na bijna vijf dagen hard werken is de groep patatbakkers uit Genemuiden in Polen bij de grens met Oekraïne afgelost door nieuwe vrijwilligers. De tien inwoners van Genemuiden hebben de afgelopen dagen gratis eten, zoals patat, biefstuk, kaas en snert, uitgedeeld aan oorlogsvluchtelingen en zijn blij dat hun werk wordt overgenomen. ,,We zijn allemaal erg moe.”

9 maart