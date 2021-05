China meldt laagste bevolkingsgroei sinds begin eenkindpolitiek

Walvis die vastzat in Londense sluis na urenlange reddings­ope­ra­tie bevrijd

10 mei Reddingswerkers in Londen zijn er zondag in geslaagd om een gestrande walvis te bevrijden die vast was komen te zitten in een sluis in de Thames. Dat meldt de BBC. Het gaat vermoedelijk om een dwergvinvis. Hoe het dier daar terecht is gekomen, is onduidelijk.