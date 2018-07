China start proces tegen Nederlander voor teruggave Boeddhabeeld met lijk

Een rechtbank in het zuidoosten van China is begonnen met het proces over de teruggave van een duizend jaar oud Boeddhabeeld met daarin het lijk van een monnik. Een Nederlandse verzamelaar kocht ooit zo'n beeld maar dat zou niet hetzelfde zijn.

De rechtszaak is aangespannen door het dorpscomité van Yangchun in het arrondissement Datian. Het eist het Boeddhabeeld terug dat in 1995 verdween uit een plaatselijke tempel. In dat beeld bevindt zich het gemummificeerde lichaam van Zhanggong Zushi, een monnik uit de Song-dynastie (960-1279).

Centraal in de eerste hoorzitting, donderdag plaatselijke tijd, stond de vraag of het gestolen Boeddhabeeld hetzelfde is als dat van de Amsterdamse verzamelaar Oscar van Overeem. Hij zou in 1996 voor 40.000 euro een Boeddhabeeld hebben gekocht met daarin een gemummificeerd lichaam maar dat zou een ander Boeddhabeeld zijn. Van Overeem zegt dat uit eigen onderzoek is gebleken dat 'zijn' beeld niet het gestolen beeld uit Yangchun is.

Twee maanden

Tijdens de drie uur durende zitting in het Intermediate People's Court van de stad Sanming werd bewijsmateriaal gepresenteerd en vond een gerechtelijk onderzoek plaats met kruisverhoren van beide partijen. Van Overeem's vertegenwoordigers vroegen volgens Chinese media een verlening van twee maanden om meer bewijsmateriaal te verzamelen.

Het beeld werd in maart 2015 wereldnieuws toen het tentoon werd gesteld in Hongarije. Uit een scan bleek dat er een lichaam in zat. De dorpelingen van Yangchun zeiden het beeld te herkennen als het ontvreemde exemplaar uit hun tempel en eisten teruggave door Van Overeem. Die bleef erbij dat het Boeddhabeeld met de mummie niet dat uit Yungchan was. Desondanks bood hij naar eigen zeggen meerdere keren aan zijn beeld terug te brengen naar China onder een paar simpele voorwaarden. Uiteindelijk deed de verzamelaar dat niet omdat hij telkens 'nul op het rekest' kreeg.

Collega

Onder druk van alle negatieve publiciteit die hem zowel zakelijk als privé schade berokkende, zou hij het beeld uiteindelijk van de hand hebben gedaan aan een andere Nederlandse verzamelaar. Daarbij werd volgens hem afgesproken dat hij niet mag zeggen bij wie het Boeddhabeeld met de mummie zich nu bevindt.

Het dorpscomité van Yangchun spande naast de rechtszaak in China ook eentje aan in Nederland. De rechtbank in Amsterdam hield in juli vorig jaar de eerste zitting.

Ziekten