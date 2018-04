China voert nu ook importheffingen in op Amerikaanse producten

Is Pruitt de volgende Amerikaanse politicus die op moet stappen?

1 april Scott Pruitt is mogelijk de volgende protegé van president Donald Trump die het veld moet ruimen. De druk op de baas van de Amerikaanse milieubeschermingsdienst (EPA) is toegenomen na berichten van ABC News en persbureau Bloomberg dat hij in 2017 zes maanden lang woonruimte heeft gehuurd in Washington ver onder de marktprijs.