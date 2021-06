China wil ons graag overtuigen dat Oeigoeren het goed hebben: ‘Stortvloed van ruis gecreëerd’

Als we al wat horen over de Chinese provincie Xinjiang, is het steevast negatief. De bewoners van Xinjiang voelen zich door de Chinese machthebbers behandeld als tweederangsburgers. Zij zouden zich liefst vandaag nog van het juk ontdoen. De regering in Peking ontkent dit in alle toonaarden. De wereld, zo zeggen ze daar, wordt volstrekt verkeerd geïnformeerd over Xinjiang. Verantwoordelijk voor de laster zijn voornamelijk Amerikaanse politici en Amerikaanse geheime diensten. Het doel daarvan is een opkomende economische rivaal in een kwaad daglicht stellen, zo is de uitleg.