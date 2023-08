China’s aanwezigheid ‘cruciaal’ bij vredesgesprekken over Oekraïne

Ruim dertig landen komen dit weekend samen in de Saoedische stad Jeddah om te praten over een vredesinitiatief voor de oorlog in Oekraïne. Van belang is vooral dat ook China deelneemt, aangezien waarnemers geloven dat China behoorlijk wat invloed heeft in het Kremlin. Rusland zelf is niet uitgenodigd.

De conferentie in Jeddah zal door de afwezigheid van de Russen zeker geen doorbraak opleveren, maar optimisten zien de gesprekken toch als een mogelijke opmaat naar een echte ‘vredestop’ van wereldleiders later dit jaar. Het doel nu zou zijn om een zo breed mogelijke steuncoalitie op te bouwen voor zo’n serieuze aanzet tot het oplossen van de crisis. Directe vredesgesprekken tussen Oekraïne en Rusland zijn momenteel niet aan de orde vanwege voortdurende oorlogshandelingen en Oekraïnes tegenaanval die is bedoeld om zoveel mogelijk bezet grondgebied te bevrijden.

De top wordt bijgewoond door nationale veiligheidsadviseurs en andere hoge functionarissen uit onder meer Brazilië, India, Indonesië, Egypte en de Europese Unie. En China dus. Hoewel dat land zich formeel opstelt als een neutrale partij in het conflict in Oekraïne, heeft president Xi de banden met Rusland recent weer versterkt en zou China discreet de Russische (oorlogs-)economie steunen.

Tien punten

De Amerikaanse president Joe Biden stuurt zijn belangrijkste veiligheidsadviseur, Jake Sullivan, naar de gesprekken. Die zullen onder meer gaan over een Oekraïens vredesplan dat tien punten omvat, waaronder volledig herstel van de territoriale integriteit van Oekraïne, inclusief de Krim die in 2014 door Rusland werd geannexeerd, en volledige terugtrekking van Russische troepen. Andere punten zijn bescherming van voedsel- en energievoorraden, nucleaire veiligheid en vrijlating van krijgsgevangenen.

De woordvoerder van het Kremlin, Dmitry Peskov, heeft laten weten dat Moskou de besprekingen nauwlettend zal volgen. ,,Ik hoop zeker dat ze toekijken en dat ze hieruit meenemen dat steeds meer landen over de hele wereld beseffen dat wat Poetin doet illegaal is, niet geprovoceerd en volledig in strijd met het Handvest van de Verenigde Naties”, aldus John Kirby, directeur van de Amerikaanse Nationale Veiligheidsraad.

,,Ik hoop ook dat de Russen beseffen dat steeds meer landen beginnen in te zien dat de roekeloze beslissing van Poetin om uit de graandeal te stappen elders in de wereld honger brengt. Bestaande hongersnood in veel landen wordt erdoor verergerd, net als de voedselonzekerheid in ontwikkelingslanden. Veel Afrikaanse leiders realiseren zich dat de problemen die zij thuis ervaren rechtstreeks verband houden met wat Poetin in Oekraïne doet.”

Discreet

Saoedi-Arabië is discreet over de besprekingen van dit weekend, maar alleen al de organisatie van de bijeenkomst wordt in diplomatieke kringen gezien als teken van het Saoedische verlangen om een prominente rol te spelen bij het oplossen van het conflict. Eerder was Saoedi-Arabië, samen met Turkije, actief bij een grote gevangenenruil tussen Oekraïne en Rusland, in september vorig jaar. Op de top van de Arabische Liga in mei van dit jaar kondigde de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman al aan te willen bemiddelen.