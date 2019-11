Chinese leger helpt Hongkong (ongevraagd) met opruimen

In een zeldzame manoeuvre zijn soldaten van het Chinese Volksleger vandaag ongewapend de straat opgegaan in Hongkong voor een grote schoonmaakactie. Tientallen militairen marcheerden met bezems en emmers vanuit hun kazerne in het Kowloon district naar het centrum. Daar ruimden ze onder meer de straatstenen op die antiregeringsbetogers hadden achtergelaten.

Gekleed in korte broeken en groene T-shirts ontmantelden de soldaten met blote handen ook barricades, zo was te zien op beelden van de zender RTHK. Het was de eerste keer dat Chinese militairen op straat kwamen sinds de onrust vijf maanden geleden begon. Samen met buurtbewoners werd er ook opgeruimd rondom de Hongkong Baptisten Universiteit, een bolwerk van het studentenverzet tegen de groeiende Chinese invloed op het stadsbestuur.

De lokale regering van Hongkong zegt niet te hebben gevraagd om hulp van de Chinese soldaten. Daar heeft het garnizoen zelf het spontaan het initiatief toe genomen, aldus een woordvoerder van het bestuur van de metropool, zonder er een oordeel over te geven.



,,Dit is ons initiatief. Het is onze verantwoordelijkheid geweld te stoppen en chaos te beëindigen’’, aldus een militair op sociale media. Een vergelijkbare tekst is eerder gebruikt door de Chinese president Xi. Later hielpen ook brandweermannen en politieagenten mee met opruimen. Volgens de Chinese krant Global Times was het een sociaal gebaar en geen hint dat de soldaten in actie zouden kunnen komen als de gewelddadigheden voortduren.

In de stad zijn vandaag ook pro-Chinese betogers in actie gekomen om te demonstreren tegen de steeds gewelddadiger antiregeringsbetogingen van de afgelopen maanden. De betogers uitten hun steun voor de politie die onder vuur komt te liggen wegens hard optreden tegen demonstranten die zelf ook steeds meer geweld gebruiken.



Er werd gezwaaid met Chinese vlaggen en vlaggen van Hongkong. Ook droegen ze teksten met zich mee als: ‘Politie we staan achter je’. Anderen scandeerden: ‘Steun de politie’. Het is niet de eerste keer dat pro-Chinese betogers de straat opgingen maar nog niet eerder waren het er zo veel. De antiregeringsbetogers protesteren al maanden tegen de groeiende invloed en bemoeienis van Peking in Hongkong.

