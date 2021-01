Chinese mijnwerkers die al een week vastzitten geven teken van leven: ‘We houden hoop’

Op het briefje schrijven de mijnwerkers dat vier van hen gewond zijn en dat de toestand van de rest verslechtert door een gebrek aan lucht en water. ,,Ga door met de reddingswerkzaamheden. We houden hoop”, laten de mijnwerkers weten. Over het lot van de tien andere mijnwerkers is nog niets bekend.

De ontploffing in de goudmijn vond plaats op 10 januari in een mijn in de provincie Shandong in het oosten van China. Het is bepaald niet de eerste keer dat er iets fout gaat in een Chinese mijn. Vorig maand nog overleden minstens achttien mijnwerkers na een koolmonoxidelek in een kolenmijn.