Chinese militaire oefeningen begonnen, elf raketten afgevuurd op water rondom Taiwan

Met videoDe omstreden militaire oefeningen ter zee en in de lucht rondom Taiwan die China had aangekondigd, zijn vanochtend begonnen. Als onderdeel daarvan hebben Chinese militairen elf raketten afgevuurd in de buurt van de Taiwanese Matsu-eilanden. Het ministerie van Defensie van Taiwan zegt in een verklaring dat het ‘voorbereidingen treft voor oorlog, zonder oorlog op te zoeken’.

Het Chinese leger bevestigt het afschieten van de elf Dongfeng-raketten. Ze zijn volgens het Taiwanese ministerie van Defensie neergekomen in de zee ten noordoosten en zuidwesten van het eiland. Twee raketten waren goed te zien vanaf de Matsu-eilandengroep, een stuk Taiwan voor de kust van China.

China heeft zes zones in de normaal druk bevaren zee uitgekozen voor de vijfdaagse oefening. Omdat het door de raketoefeningen ook niet veilig is om over het zeegebied te vliegen, heeft Taiwan vandaag zo’n veertig vluchten geannuleerd, zo meldt de Taiwanese krant China Times.

Rondom de Chinese marineschepen zijn ook geen andere vaartuigen welkom. De Straat van Taiwan is een van de drukst bevaren zeestraten ter wereld. Internationaal leeft de angst dat de oefening op deze manier grote schade veroorzaakt aan de Taiwanese of wereldeconomie. Taiwan is een grote exporteur van computerchips, waarvan nu al wereldwijd een groot tekort is.

‘Afvallige provincie’

Er is internationaal veel kritiek op China vanwege de oefeningen, die één dag na het vertrek van Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, zijn begonnen. China ziet Taiwan als afvallige provincie en noemt het bezoek van Pelosi een schending van de soevereiniteit, waar het voor gestraft moet worden.

Het leger van Taiwan benadrukt dat het al geldende principe wordt gehandhaafd: de eilandstaat bereidt zich voor op oorlog, zonder oorlog op te zoeken. Defensie voegt daaraan toe dat het streven blijft ‘conflicten niet te laten escaleren’. Als reactie op de oefeningen heeft Taipei, de hoofdstad van Taiwan, luchtverdedigingssystemen geactiveerd.

Volledig scherm Chinese militaire helikopters passeerden vandaag de Pingtan-eilanden, een stuk China dat dichtbij Taiwan ligt. © AFP

Zeegrens over

Volgens Beijing gaat het om de grootste militaire oefening ooit die China rond Taiwan uitvoert. Er wordt zowel in de lucht als op het water met scherp geschoten.

Zo’n tien Chinese oorlogsschepen zouden woensdagavond kort de middenlijn in de Straat van Taiwan zijn overgestoken, zegt een bron binnen het Taiwanese leger tegen persbureau Reuters. Die lijn in de zeestraat tussen China en Taiwan geldt als een officieuze grens tussen de territoriale wateren van het eiland en het Chinese vasteland. De regering in Taipei heeft raketsystemen geactiveerd om de Chinese bewegingen te volgen. Ook zijn eerder Taiwanese marineschepen richting de middenlijn gestuurd.

Taiwan meldde gisteren al een eerste confrontatie met ongeïdentificeerde vliegtuigen, vermoedelijk Chinese drones. Die vlogen boven het Taiwanese eiland Kinmen, op enkele kilometers van de Chinese kust. Met vuurpijlen zouden de drones zijn ‘afgeschrikt’. Ook zou de website van het Taiwanese ministerie van Defensie zijn gehackt. Eerder deze week werden verschillende Taiwanese overheidswebsites ook gehackt, de autoriteiten stelden toen dat het ging om hackers die vanuit China en Rusland opereerden.

‘Kernbelangen’ geschaad

De Chinese minister van Buitenlandse Zaken, Wang Yi, bestempelde het bezoek van Pelosi vandaag als een ‘manische, onverantwoorde en zeer irrationele’ actie, melden staatsmedia. Wang stelt ook dat China er via de diplomatieke weg alles aan doet om een crisis te vermijden, maar niet zal toestaan dat zijn ‘kernbelangen’ worden geschaad.

De Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan noemt de Chinese militaire oefeningen rond Taiwan ‘onverantwoord’. In een interview met National Public Radio (NPR) zei Sullivan dat de al door het Chinese leger aangekondigde oefeningen ‘de kans op een incident reëel maken’. Hij hekelt tegenover NPR dat het Chinese leger zich ‘mogelijk bezighoudt met onder meer rakettests en schietoefeningen met munitie die op scherp staat’. Hij roept de Chinese autoriteiten op verantwoordelijkheid te nemen en zo ‘een misstap of misrekening in de lucht of op zee te voorkomen’.

Ontmoeting afgezegd

Ook andere landen reageren ongerust op de ontwikkelingen rondom Taiwan. De EU veroordeelt de ‘agressieve’ stappen van China, zo zei buitenland-chef Josep Borrell. De Asean, een samenwerking van landen in Zuidoost-Azië, is bezorgd dat het kan leiden tot ‘open conflicten’, zo hebben ze gezamenlijk in een statement gezegd. Na een oproep van de Asean om de spanningen te temperen, heeft de Chinese minister van Buitenlandse Zaken een bilateraal gesprek met Japan voor vandaag afgezegd. Volgens China destabiliseert het de regio niet, omdat het een interne kwestie betreft.

Volledig scherm Een tv-scherm in Hong Kong laat beelden zien van de Chinese staatstelevisie, met daarop de eerste handelingen van militairen tijdens de oefening bij Taiwan. © Reuters