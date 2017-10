Chinese miljardairs: Xu had een geweldig jaar, Wang wat minder

De populariteit van Evergrande komt niet uit de lucht vallen. De machthebbers in Peking zijn al een tijdje bezig om Chinese bedrijven af te remmen die zich in de schulden steken om vervolgens grote aankopen te doen in het buitenland. Wangs bedrijf is onder meer eigenaar van een filmstudio in Hollywood, een aantal Spaanse voetbalclubs en een jachtbouwer in Engeland.



Xu's bedrijf kan daarentegen wel rekenen op goedkeuring van de regering. Evergrande beweegt zich haast uitsluitend op de Chinese markt en stapelt ook beduidend minder schulden op in vergelijking met veel Chinese concurrenten.



Jack Ma, als Alibaba-eigenaar waarschijnlijk wereldwijd de bekendste rijke Chinees, is vorig jaar ergens 5 miljard yuan kwijtgeraakt. Hij is dan ook van 2 naar 3 gezakt. Klagen zal hij niet snel: hij is nog steeds 200 miljard yuan waard.