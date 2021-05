‘Chinese raketresten neergekomen in Indische Oceaan’

Delen van de raket kwamen om 10.24 uur Beijing tijd (04.24 Nederlandse tijd) de atmosfeer binnen en landden op een locatie met de coördinaten 72,47 graden oosterlengte en 2,65 graden noorderbreedte in de Indische oceaan, ergens ten zuidwesten van India en Sri Lanka.

De Chinese raket werd eind april in een baan om de aarde gelanceerd om een deel van een Chinees ruimtestation in de ruimte te brengen. Zaterdagavond laat raasde hij terug naar de aarde in een ongecontroleerde afdaling.

Voor het eerst in dertig jaar

Het is volgens ruimtevaartdeskundigen de eerste keer in dertig jaar dat een zo groot brokstuk ongecontroleerd terugkeert in de dampkring. De afgelopen dagen uitten sommige zij zorgen over de terugkeer van de resten van de 30 meter lange raket.

Het Europees ruimtevaartagentschap ESA vreesde dat brokstukken van de ongecontroleerd terugvallende draagraket in Zuid-Europa zouden neerkomen. Washington had geklaagd dat volgens de internationale afspraken dergelijke raketten gecontroleerd moeten terugkeren in de oceaan, terwijl ze hun laatste brandstof opmaken.

De Chinezen stellen dat het meeste puin van de draagraket is verbrand bij terugkeer in de dampkring en dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat er enige schade is veroorzaakt.

Nieuw ruimtestation

China is druk bezig met ruimtevaartprojecten en als er een Chinees ruimtestation functioneert, kan dat straks het enige zijn. Het internationale ruimtestation ISS is na meer dan twintig drukke jaren ‘uitgewoond’ en ziet de laatste jaren tegemoet.

Met de raket die nu in de Indische oceaan is beland, werd de basismodule van China’s eerste permanente ruimtestation, Tianhe (Hemelse Harmonie), gelanceerd. Er staan nog tien lanceringen op het programma om modules eraan toe te voegen.

