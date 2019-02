Chinese student moet jaar de cel in na fotograferen legerbasis VS

De 20-jarige Zhao Qianli omzeilde het hekwerk en wist via het strand de installatie in Key West binnen te dringen, bericht CNN. Uit rechtbankdocumenten blijkt dat Zhao op 26 september rechtstreeks naar een gedeelte van de basis was gegaan met antennes en satellietschotels.



Daar maakte hij foto’s en filmpjes van de apparatuur, hoewel met borden was aangegeven dat het ging om verboden terrein. Op de installatie in Key West werken volgens CNN medewerkers van alle Amerikaanse krijgsmachtonderdelen en vertegenwoordigers van dertien andere landen.



De student was in het kader van een uitwisselingsproject naar de VS gekomen om muziekwetenschap te studeren. Het is onduidelijk of Zhao een verdwaalde toerist was of zich bezighield met spionage, maar hij koos wel een belangrijke basis uit om foto’s te maken.